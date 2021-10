Imbrattata la sede elettorale di Lo Russo, “Tav = Mafia”

Questa notte è stata imbrattata la sede del Comitato elettorale di Stefano Lo Russo sindaco in corso Lione.

“Lo Russo = Tav = Mafia” è quanto si legge sulle vetrine con vernice rossa e la sigla nuovo PCI. Sul posto la digos che sta indagando.

“È stata una brutta sorpresa, ma è certo che non ci spaventano e non ci fermeranno. Agiscono di notte, senza farsi vedere, a differenza loro siamo sempre disponibili al confronto con tutti. Proseguiamo la nostra campagna con la forza delle nostre idee, di giorno, nelle strade. Non sarà sicuramente un’azione del genere a bloccare la nostra politica sul territorio. Puliremo il vetro e andremo avanti più determinati di prima”. Lo dichiara il candidato sindaco del centrosinistra, Stefano Lo Russo.