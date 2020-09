Gtt, sono senza mascherina aggredito l’autista che li rimprovera

Un conducente Gtt, in servizio urbano ad Ivrea è stato aggredito durante il proprio turno. Il conducente era reo di aver redarguito tre ragazzi che disturbavano i viaggiatori e non indossavano la mascherina, d’obbligo su tutti i mezzi Gtt. I ragazzi per tutta risposta si sono avventati sull’autista e lo hanno colpito ripetutamente con calci e pugni.

Nella colluttazione è stato coinvolto un altro passeggero che subito dopo aver avvisato le forze dell’ordine, era intervenuto in difesa dell’autista. Entrambe le vittime sono state soccorse dal 118, medicati, hanno riscontrato lesioni guaribili in cinque giorni. I Carabinieri intervenuti al momento non hanno ancora identificato gli aggressori.