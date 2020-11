Fluido, aggiudicato il bando per la rinascita del locale del Valentino

Quasi un anno dopo l’incendio che lo ha distrutto si torna a intravedere una nuova vita per il Fluido, storico locale del Valentino. Questa mattina sono infatti state aperte le buste con le offerte per il bando indetto dalla Città di Torino. A partecipare erano in quattro ed è stata fatta un’aggiudicazione provvisoria, all’offerta di 37 mila euro, in attesa di ulteriori accertamenti per verificarne la validità.

“Abbiamo avuto un ottimo riscontro – sottolinea l’assessore comunale all’Urbanistica Antonino Iaria -. Sono molto contento che l’azione coraggiosa dell’amministrazione, iniziata con la delibera di indirizzo sulle possibilità di utilizzo dei locali del Valentino, comincia a dare i suoi frutti. Continueremo su questa strada – assicura -, e contiamo di far partire entro Natale anche il bando per lo ‘Chalet'”.