Federico Dragogna a Off Topic presenta l’album “Dove nascere”

Anche l’artista poliedrico FEDERICO DRAGOGNA sceglie OFF TOPIC per presentare il suo primo disco da solista. Giovedì 11 maggio alle ore 19 l’autore, compositore, produttore, chitarrista e giornalista – nonché penna e membro fondatore del gruppo Ministri – è protagonista dell’hub culturale, con il suo nuovo album: Dove Nascere. A moderare la presentazione dell’album Simonetta Sciandivasci.

L’album, composto da 12 brani, ci racconta una lucida visione dei paradigmi del mondo di oggi, dove tutto è confuso e il posto giusto lo troviamo solo dentro noi stessi, lontano dal chiasso mediatico e dalle regole sociali. Ogni cosa può essere risignificata ed interpretata nel luogo, anche immaginario, dove troviamo le nostre radici.

Chitarrista, compositore, paroliere e produttore nato nel 1982 a Milano, Federico Dragogna ha pubblicato sei album e due ep con i Ministri – band nella quale suona, scrive e produce canzoni – e ne ha lavorati altrettanti per, tra gli altri, Vasco Brondi, Paola Turci, Iori’s Eyes e Lucio Corsi.

Nel 2017 realizza la sua prima colonna sonora per il documentario “The Man Who Stole Banksy”, dal 2019 porta in giro per club e teatri lo spettacolo “Quello che ho capito di De André”. Dopo dieci anni di giornalismo musicale (Tuttomusica, City Milano, The Good Life), continua anche a occuparsi di comunicazione, songwriting e music industry in workshop, panel e incontri in festival, rassegne e università.

Accesso prioritario a chi acquista il vinile alla Feltrinelli di piazza CLN e ritira il pass che consente l’accesso prioritario (1 pass per ogni vinile acquistato).