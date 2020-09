Ex Embraco, Patuanelli: “Luce a fine tunnel”

Dopo mesi di trattative, lotte e proteste per gli ex lavoratori Embraco potrebbero esserci novità positive. Lo annuncia il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli in visita a Torino.

Il tavolo previsto domani in prefettura e convocato dal sottosegretario Alessandra Todde potrebbe infatti essere un incontro positivo. “Domani è una giornata importante per la ex Embraco” ha dichiarato Patuanelli. “Annunceremo un progetto importante – ha aggiunto – per provare a mettere fine alla crisi che ha coinvolto questi territorio negli ultimi 3-4 anni”. “Io sono molto moderato nelle parole quando le situazioni sono positive e non mi abbatto quando le cose vanno male. Non voglio essere entusiasta quando c’e’ una luce in fondo al tunnel. Ma credo che quella luce ci sia” ha concluso il ministro.