Due nuovi Punti Acqua Smat a Torino

Altri due Punti Acqua Smat nella città di Torino che arriva a quota 15 in totale. Si trovano sul territorio della Circoscrizione 5, in via Pietro Cossa, e della Circoscrizione 6, in strada San Mauro. Entrambe le circoscrizioni raddoppiano così il servizio, i nuovi chioschi vanno infatti ad aggiungersi a quello di corso Cincinnato, per la Circoscrizione 5, ed a quello di Largo Gottardo/via Bologna, per la Circoscrizione 6, entrambi in servizio dal 2014.

I Punti Acqua di via Pietro Cossa e di Strada San Mauro sono dotati del nuovo sistema di pagamento attraverso lettore (POS) che consente il pagamento dell’acqua frizzante con la propria carta bancaria/postale o prepagata: le carte accettate sono quelle dei circuiti Pagobancomat, VISA, Maestro, Mastercard, dotate di lettura “contact-less”.

La distribuzione dell’acqua naturale, a temperatura ambiente o refrigerata dai Punti Acqua Smat infatti è sempre gratuita. Mentre quella frizzante sarà in distribuzione gratuita per i primi quindici giorni per poi passare a pagamento, al costo simbolico di 5 centesimi ogni litro e mezzo.

“Il chiosco, oltre a fornire acqua di qualità, garantita dai controlli che i laboratori del Centro Ricerche SMAT effettuano quotidianamente presso i centri di produzione, di trattamento e sulle reti di distribuzione, induce l’uso di bottiglie riutilizzabili e permette una significativa riduzione del quantitativo di plastica in circolazione”, dichiara il Presidente di SMAT, Paolo ROMANO, e aggiunge: “I Punti Acqua SMAT in servizio a Torino, solo nel 2020, hanno registrato un’erogazione complessiva di 5.843.000 litri di acqua, che equivalgono ad oltre 3.895.300 bottiglie da un litro e mezzo, sottratte all’ambiente. Si stima che l’utilizzo dei Punti Acqua installati nell’area metropolitana torinese consenta alla cittadinanza un risparmio di 6 milioni di euro rispetto all’acquisto di acque in bottiglia”.

“I Punti Acqua consentono l’approvvigionamento di acqua di rete a chilometro zero con importanti benefici sull’ambiente – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente della Città di Torino Alberto Unia -. I chioschi che si inaugurano sorgono in due aree verdi, individuate anche grazie ai suggerimenti dei cittadini, al centro di interventi di riqualificazione da parte dell’amministrazione: entro fine giugno in strada San Mauro verrà aperta l’area giochi e terminato il primo lotto di lavori, mentre in via Pietro Cossa entro la fine dell’anno partiranno i lavori per il rifacimento dell’area giochi e la riqualificazione dell’intera area”.

L’ultimo Punto Acqua Smat inaugurato a Torino fu in corso Racconigi, il 23 giugno 2020.

Per informazioni è a disposizione, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, il Numero Verde Assistenza Utenti 800 010 010