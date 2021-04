Diecimila nuove dosi di Astrazeneca in Piemonte

Arriveranno in Piemonte diecimila dosi extra di Astrazenaca. La consegna è attesa per domani dopo che il governatore Cirio aveva dato l’allarme per la mancanza di forniture. Mentre il governo di Roma è stato ulteriormente sollecitato per dare altri vaccini.

“Il Piemonte sta facendo il massimo – osserva Cirio – e credo quindi giusto che tutti facciano altrettanto per permetterci di raggiungere i 40mila vaccini al giorno, obiettivo assolutamente alla nostra portata”.

Sulla questione dell’obbligo vaccinale dei sanitari Cirio non ha dubbi: “Come è giusto che il vaccino sia volontario per le persone comuni, ritengono sia altrettanto giusto che sia obbligatorio per chi svolge delle professioni di carattere sanitario e, quindi, è a contatto quotidiano con le persone più fragili e deboli, che sono i nostri malati”.