Davanti alla Tommaseo nasce la “piazza dei bambini”

Una nuova area pedonale delimitata da fioriere e piantine davanti alla scuola primaria Tommaseo, a due passi dai giardini Cavour le centro di Torino.

Questa mattina non i trattori hanno portato le piante che hanno delimitato lo spazio tra i giardini e via San Massimo, dove confinano due Ale della scuola primaria, ma anche i vicini asili come la scuola San Massimo e i nidi Cavour.

In esigenza concreta che nasce dal fatto che soprattutto negli orari di entrata e uscita da scuola si creava un grande via vai di macchine con notevole rischio per i bambini. Infatti a progettarla è stata proprio una mamma e professoressa i cui figli frequentano la scuola.

Domani l’inaugurazione di quella che sarà battezzata “Piazza dei bambini”.