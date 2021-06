Damilano raddoppia: lista civica in supporto

Tutti in coda per un posto nella lista elettorale di Paolo Damilano. Il candidato sindaco del centrodestra sta ricevendo numerose richieste al punto che sta pensando di creare anche una seconda lista civica di supporto a “Torino Bellissima”.

“In questo momento mi trovo felicemente a gestire una sovrabbondanza di richieste per la partecipazione alla nostra lista tant’è che stiamo pensando anche di organizzare una lista di supporto” afferma Damilano.

“Quindi bene – aggiunge -, perche’ nel momento in cui ci si mette nella condizione di poter scegliere e’ una cosa positiva anche dal punto di vista di riuscire a trovare persone di qualità”.

Damilano ha commentato anche l’ipotesi circolata nei giorni scorsi di Gian Piero Ventura come assessore allo Sport spiegando che “il discorso non è chiuso. C’e’ un’amicizia di lungo corso – ricorda – e non ho pensato a lui come persona popolare o che ha dimostrato di aver fatto bene a Torino come allenatore, ma come una persona preparata sullo sport e la sua organizzazione relativa ai giovani. Perche’ lo sport sara’ una delle colonne portante dei nostri progetti e del nostro programma”.