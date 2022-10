Crolla ponteggio a Rivoli, tra operai feriti

Sono rimasti gravemente feriti i tre operai coinvolti nel crollo di un ponteggio in viale Carrù a Rivoli, montato per la ristrutturazione di un palazzo di sei piani.

Secondo le prime ricostruzioni ha ceduto la parte superiore del ponteggio e solo alcuni grossi alberi presenti sul viale hanno impedito il cedimento completo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia, municipale, carabinieri e il sindaco Andrea Tragaioli.

Due dei tre uomini loro sono stati trasportati negli ospedali di Orbassano e Rivoli, mentre il terzo al Cto di Torino e sarebbe in pericolo di vita.

Le cause del crollo sono in fase di accertamento. Per motivi di sicurezza il sindaco ha disposto l’evacuazione una scuola materna che si trova vicino all’edificio. “Sono arrivato sul posto appena mi hanno telefonato – racconta il sindaco Andrea Tragaioli – La situazione è preoccupante, ci sono ancora troppi incidenti di questo tipo. Bisogna porre una lente d’ingrandimento sulla sicurezza nei cantieri”.