Covid, un morto e 84 nuovi casi in Piemonte

Un nuovo decesso per Covid in Piemonte nelle ultime 24 ore e 84 nuovi contagi. Sono questi i dati diffusi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale sale quindi 4.156 deceduti risultati positivi al virus oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Dei nuovi 84 casi ben 64 sono asintomatici, i ricoverati in terapia intensiva sono 7, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 164, 21 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2222. I tamponi diagnostici finora processati sono 676.662, di cui 376.712 risultati negativi.