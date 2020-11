Covid, più contagi ma calano i ricoveri

Dopo un paio di giorni in cui la curva sembrava in flessione oggi aumentano nuovamente i positivi. Sono 4787 in più le persone colpite da Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte per un totale di 112.054 casi. Il 44 per cento dei positivi al tampone è asintomatico. I casi sono così ripartiti: 2177 di screening, 988 contatti di caso, 1622 con indagine in corso 575 in Rsa e strutture socio assistenziali, 304 in ambito scolastico scolastico, 3908 tra la popolazione generale.

Non va meglio per i decessi: 77 nell’ultimo giorno secondo i dati raccolti dall’Unità di Crisi regionale. Il totale è ora 4903 deceduti risultati positivi al virus, 765 Alessandria, 300 Asti, 246 Biella, 500 Cuneo, 472 Novara, 2166 Torino, 256 Vercelli, 148 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 50 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I

I ricoverati in terapia intensiva sono 348 (+8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4833(+43 rispetto a ieri). Un trend comunque positivo visto che la media di ricoveri nei giorni scorsi era quasi 100. Le persone in isolamento domiciliare sono 58.017 I tamponi diagnostici finora processati sono 1.216.816 (+24.901rispetto a ieri), di cui 658.421 risultati negativi.