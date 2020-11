Covid, in Piemonte tremila contagiati in 24 ore e salgono i decessi

Sono 3.169 i nuovi contagi da Covid-19 in Piemonte, 1.303 dei quali asintomatici. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 77.832, cosi’ suddivisi su base provinciale: 42.214 Torino, 9.572 Cuneo, 7.300 Alessandria, 6.094 Novara, 3.775 Asti, 2.869 Vercelli, 2.500 Biella, 2.172 Verbano Cusio Ossola, oltre a 533 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 803 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I decessi comunicati oggi dall’Unita’ di crisi sono 29, con il totale delle vittime ora pari a 4.444.

I pazienti guariti sono complessivamente 34.675 cosi’ suddivisi su base provinciale: Torino 17.859, Alessandria 3.950, Cuneo 3.708, Novara 3.147, Asti 1.903, Vercelli 1.587, Verbano Cusio Ossola 1.170, Biella 1.122, extraregione 229. I ricoverati in terapia intensiva sono 213 (+17 rispetto a ieri), non in terapia intensiva 3.379 (+271 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 35.121, mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 1.063.115 (+12.694 rispetto a ieri), di cui 586.921 risultati negativi.