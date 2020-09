Covid, 40 nuovi contagi in Piemonte

Sono 40 i nuovi casi accertati di contagio da Coronavirus in Piemonte. Non si registra invece nessun decesso.

Al momento sono 1007 le persone in isolamento domiciliare, mentre dall’inizio della pandemia sono 32.383 le persone risultate positive al Covid-19: Alessandria 4.148 , Asti 1.910, Biella 1.066, Cuneo 3.057, Novara 2.916, Torino 16.214, Vercelli 1.468, Verbano-Cusio-Ossola 1.166, 278 residenti fuori regione, 160 casi in elaborazione.

- Advertisement -

I ricoverati in terapia intensiva sono cinque, come ieri, mentre i pazienti non in terapia intensiva sono 83 (più cinque nelle ultime 24 ore).

- Advertisement -

4.143 in totale i morti così ripartiti tra le varie province: Alessandria 681, Asti 256, Biella 208, Cuneo 398, Novara 373, Torino 1.833, Vercelli 222, Verbano-Cusio-Ossola 132, oltre a 40 residenti fuori regione.