Cosa è il posizionamento Seo e perchè è fondamentale per un sito di successo

La rivoluzione digitale vissuta negli ultimi decenni ha portato a modificare le nostre abitudini quando dobbiamo acquistare un bene o siamo alla ricerca di un servizio. Come un tempo ci si affidava a volantini e pagine gialle, ora si va su internet e sui motori di ricerca per trovare quello che soddisfa le proprie esigenze.

Non solo, la diffusione di smartphone e tablet e di connessioni sempre più potenti e veloci hanno fatto sì che tendiamo a mettere in moto questo meccanismo infinite volte nel corso della giornata.

Infondo, tutti ormai sanno che per essere competitivi sul mercato si deve avere un sito internet. Quello che ancora non è chiaro a molti, invece, è che ciò non basta. Come confermano gli esperti di Eskimoz ogni sito deve lavorare sul posizionamento Seo per poter davvero spiccare sulla concorrenza e ottenere i migliori risultati.

Che cosa è il SEO?

Seo, ovvero Search Engine Optimization, è una formula che molti forse hanno sentito ma di cui non tutti conoscono il ruolo e l’utilità. Si tratta infatti di tecniche e soluzioni per permettere che il proprio sito sia posizionato nelle prime pagine dei motori di ricerca come Google.

Come detto ogni giorno tutti noi cerchiamo su internet un’infinità di informazioni e ugualmente a ogni nostra richiesta corrisponde un’infinità di risultati. Basti pensare che esistono oltre un miliardo di siti internet e trentamila miliardi di pagine web. Insomma, nelle nostre ricerche difficilmente riusciremmo a consultarle tutte. Dunque, la nostra attenzione si concentra sulle prime pagine di Google e sui primi siti che compaiono. Provate per esempio a digitare Agenzia SEO a Roma per vedere quante pagine Google vi propone.

Essere tra i primi indirizzi che compaiono, dunque, è fondamentale. Ma per riuscirci serve un corretto posizionamento Seo.

Perchè affidarsi a degli esperti in SEO?

Anche in questo caso, però, vi sconsigliamo di affidarsi al fai da te. E piuttosto di chiedere consulenza a un’ agenzia SEO che possa seguirvi con professionalità. Saper gestire il posizionamento su Google infatti richiede competenza, esperienza e tempo. Ogni sito necessita di una strategia specifica, bisogna conoscere il sito e valutare un piano d’azione che riguarda l’implementazione e la modifica delle pagine interne, la pubblicazione dei contenuti e le operazioni di netlinking. Procedure che solo degli esperti in materia, e sempre aggiornati sugli algoritmi dei motori di ricerca, possono realizzare nel migliore dei modi, garantendo il massimo del risultato che aiuterà il vostro sito e la vostra attività a lanciarsi!