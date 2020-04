Coronavirus, arrivano i cubani. Appendino: “Straordinario gesto di solidarietà”

Questa mattina all’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle, a Torino, è atterrato il Boeing 767 della Blue Panorama Airlines con a bordo 38 medici e infermieri della Brigada Henry Reeve, che il ministero della Salute di Cuba ha destinato al Piemonte per l’emergenza Coronavirus. Idemiologi, anestesisti, rianimatori, medici di medicina generale e infermieri specializzati in terapia intensiva.

Personale di estrema competenza, appartenente alla stessa “Brigada” già operante in Lombardia e specializzata in interventi di emergenza. verranno impiegati nella nuova area creata nelle Ogr.

Il volo è stato organizzato in collaborazione con la Regione Piemonte, con il sostegno della fondazione Specchio dei tempi onlus e Lavazza.

“Da Cuba a Torino per sconfiggere il Covid 19. Questa mattina, con le altre autorita’, abbiamo accolto una task force di medici dall’Avana che sarà operativa alle Ogr di Torino”. A scriverlo sui social, la sindaca di Torino Chiara Appendino, che aggiunge: “Uno straordinario gesto di generositàa cui va il nostro piu’ sentito grazie”.