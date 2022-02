Consiglio Regionale, Allasia rieletto presidente

Stefano Allasia è stato eletto nuovamente presidente del Consiglio regionale del Piemonte, ottenendo così la conferma da parte dell’Aula per l’intera legislatura. “L’impegno principale per questa seconda parte di mandato, sarà quello di lavorare per un rinnovo sia dello Statuto regionale, sia del Regolamento consiliare”, ha dichiarato Allasia.

Vicepresidenti del Consiglio sono stati eletti Franco Graglia (Fi) e Daniele Valle (Pd). Consiglieri segretari, infine, Gianluca Gavazza (Lega), Ivano Martinetti (M5s) e Michele Mosca (Lega),.

“La nuova legge elettorale – ha spiegato Allasia – non solo è un adempimento necessario in ossequio alle norme nazionali, ma anche una necessità pratica per rendere ancora più effettivo il voto dei piemontesi. Quanto al regolamento, dobbiamo adeguare il nostro Consiglio regionale a regole del gioco più efficaci, come hanno fatto altre assemblee nel resto del Paese”.

Prima del voto, si è registrata la richiesta di sospensione da parte di Fratelli d’Italia. Paolo Bongioanni ha dichiarato che questo è “l’unico caso in Italia in cui un partito di governo viene escluso per tutto il quinquennato dall’Ufficio di presidenza”.