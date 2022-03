Capo di Gabinetto, Favaro: “Procedura regolare”. Ma è gia pronta una nuova interpellanza

Si è discussa oggi in Sala Rossa l’interpellanza presentata dal capogruppo M5s Andrea Russi sul concorso per il Capo di Gabinetto del sindaco Stefano Lo Russo che ha portato alla nomina dell’unico nome in gara Valentina Campana, che già aveva curato la campagna elettorale del primo cittadino.

A rispondere, non è stato il sindaco Lo Russo, ma la sua vice Michela Favaro che ha osservato in aula come la procedura si sia svolta in modo regolare.

Risposta che però non soddisfa Russi che annuncia una nuova interpellanza: “L’interpellanza contava 10 domande ma nessuna di queste ha trovato risposta puntuale, nemmeno quella assolutamente basilare riportata al punto 7, nella quale chiedevo se il sindaco sapesse o meno che la responsabile della sua campagna elettorale si sarebbe candidata per ricoprire il ruolo di dirigente del suo Gabinetto.

Questa e tutte le altre questioni rimaste senza risposta, saranno oggetto di un’ulteriore interpellanza che depositerò a breve, insieme a un’ultima fondamentale domanda, per la quale esigerò, in ogni sede, una risposta puntuale e precisa: “La dott.ssa Campana, prima di vincere il concorso, ha mai partecipato insieme al sindaco o al personale del Comune, a delle riunioni che coinvolgessero in qualche modo la macchina amministrativa? Se sì, sotto quale veste?”