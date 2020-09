Camera festeggia i primi 5 anni con mostre ed eventi diffusi

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia festeggia i suoi primi cinque anni di attività con cinque giorni di eventi in città. Dal 30 settembre al 4 ottobre 2020: un’occasione per creare un contatto, una condivisione, uno scambio con la città e con il pubblico.

Si parte con lo svelamento dell’installazione fotografica FUTURES. 2018-2020 (mercoledì 30 settembre, ore 17.00), uno progetto realizzato dai sedici talenti del programma europeo Futures sulle finestre della facciata di CAMERA, e con un incontro sul futuro della fotografia (mercoledì 30 settembre, ore 18.00).

- Advertisement -

Si continua con l’apertura della mostra dedicata a Gianni Berengo Gardin (giovedì 1 ottobre, dalle ore 11.00), in collaborazione con l’Associazione Archivio Storico Olivetti, seguita da un incontro con il grande maestro (giovedì 1 ottobre, ore 18.00).

- Advertisement -

In serata è il momento di “Esterno Notte”, un evento partecipato e diffuso sulla città, dove proiezioni di foto e video daranno vita a palazzi, case e cortili (giovedì 1 ottobre, dalle ore 21.00).

Si procede con un’intervista al fotografo Magnum Paolo Pellegrin (venerdì 2 ottobre, ore 19.30) e si conclude la settimana con sessioni di letture portfolio a cura di FIAF e visite guidate alla mostra Paolo Ventura. Carousel in compagnia dell’artista e della co-curatrice (sabato 3 e domenica 4 ottobre, per gli orari vedi programma allegato).

‘ESTERNO NOTTE’ – FOTOGRAFIE E PROIEZIONI SULLA CITTÀ

Un evento partecipato e diffuso sulla città, dove proiezione di foto e video daranno vita a palazzi, case e cortili.

Esterno notte. Fotografie e proiezioni sulla città è una festa collettiva dedicata alla fotografia e all’immagine. La ricorrenza del quinto anno di attività di CAMERA è stata un modo per coinvolgere le istituzioni culturali torinesi e i cittadini in un evento di proiezioni diffuse per le vie del centro e delle periferie. Nella serata del primo ottobre finestre, balconi e affacci sull’esterno diventeranno la piattaforma da cui proiettare degli slideshows fotografici o progetti video. Il filo conduttore delle proiezioni è lo stupore, inteso come sentimento “riempitivo”, che pervade l’animo di chi lo prova, nella volontà di colmare, attraverso le immagini, lo spazio urbano lasciato vuoto nei mesi passati, ma anche di far dialogare una dimensione visiva che è sempre più digitale e smaterializzata con gli ambienti della vita fisica e tangibile di tutti noi. A questa iniziativa parteciperanno le principali realtà, enti, istituzioni e gallerie torinesi così come i liberi cittadini coinvolti da CAMERA attraverso una call pubblica.

OLTRE 80 REALTÀ HANNO ADERITO A ‘ESTERNO NOTTE’

A Pick Gallery – Accademia Albertina di Belle Arti – Almanac Inn – Archivio di Stato – Archivio Superottimisti con Luoghi Comuni San Salvario, Eria Foodlab, Officina Con-temporanea – Associazione A come Ambiente – Associazione Culturale Migma & Liquidstone – Associazione culturale Recontemporary – Associazione Flashback – Associazione Museo Nazionale del Cinema – Associazione Piemonte Movie – Bagni pubblici di Via Agliè – Bianco Tangerine – CAMERA Centro Italiano per la Fotografia – Chiono Reisovà Art Gallery– Circolo degli Artisti – Compagnia di San Paolo con Fondazione 1563 – Cripta 747 con Mara dei Boschi – Cumiana15 – Davide Paludetto Arte Contemporanea – Fondazione per l’architettura Torino con ordine Architetti Torino – Fondazione Tancredi di Barolo – MUSLI Museo della scuola e del libro dell’infanzia – Galleria Febo e Dafne – Galleria Franco Noero – Galleria In Arco – Galleria Peola Simondi – Galleria Giorgio Galotti – I.I.S. Bodoni Paravia – IED Istituto Europeo di Design – Impasse – Jest – MAU Museo Arte Urbana – Mazzoleni Art – Mucho Mas! – Musei Reali – Museo Della Sindone e Studio di Architettura Base – Museo Egizio – Museo Ettore Fico – Museo Storico Reale Mutua – NH Collection Piazza Carlina – Officine CAOS e Teatro Stalker – Oggetti Specifici e Progetto Diogene – Progetto Marabù con Casa nel Parco – Fondazione Mirafiori – Palazzo Madama – Paratissima – PAV Parco Arte Vivente – Phos Centro Polifunzionale per la Fotografia e le Arti Visive – Quartz Studio con Ö Nordic Things, Van Design Studio, Truly Design Studio, Qui in Vanchiglia, Touberi Restaurant – Scuola Holden – Seeyousound – Streeen – Studio Arteco – Mattia Macchieraldo – The Phair Photo Art Fair con The Others, Pepe, Associazione Borgo Nuovo – Torino Fringe Festival con CAMERA – Torino Graphic Days e Toolbox coworking – Tosetti Value – UNDUO Laboratorio di architettura – Van Design Studio – VANNI Showroom – YIT Architetti e Spazioundicizerosei – Zida di Federica Salvatori.

Inoltre, per l’occasione Musei Reali e CAMERA effettueranno un’apertura speciale al pubblico fino alle ore 21.00. In queste sedi sono infatti ospitate due grandi mostre fotografiche, Capa in color e Paolo Ventura. Carousel che presentano gli antipodi del linguaggio fotografico: il racconto del reale e la fascinazione per l’immaginario. In entrambi i casi, a guidare il visitatore in mostra, è lo stupore.