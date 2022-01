Bimba precipitata dal balcone, fermato il compagno della madre

E’ in stato di fermo il compagno della mamma della piccola di tre anni precipitata ieri dal balcone della sua casa di via Milano a Torino e morta questa mattina dopo una notta in cui i medici hanno tentato di salvarla dalle tante lesioni provocate dalla caduta.

Al momento però non sono noti i termini dell’accusa né le ipotesi di reato. L’uomo era stato interrogato nella notte in questura insieme alla mamma. Alcune testimonianze riferiscono di aver sentito delle urla prima che la piccola cadesse nel vuoto.