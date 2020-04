Bikers di MC Piemonte raccolgono fondi per l’emergenza Coronavirus

#Fuckthevirus è l’hashtag creato per raccolta fondi nel mondo variegato dei Bikers.

Mancano otto giorni alla chiusura del fundraising, organizzata dagli MC del Piemonte, sostenuta dai Pach Club ,dai gruppi FMI e dai singoli biker.

“Ancora una volta stiamo dimostrando la nostra capacità di stringerci e di creare una comunità attiva e attenta alle necessità che ci circondano.

La nostra è una scommessa, partita una settimana fa con l’intento di raccogliere per donare fondi o beni, atti a migliorare sensibilmente le necessità all’interno delle strutture adibite alla cura dei malati e alla salvaguardia del personale operativo.

“Abbiamo superato i 7500 euro e siamo a metà dell’opera e del tempo che ci siamo prefissati”, spiegano i bikers.

“Vi chiediamo lo sforzo di divulgare la nostra raccolta, vi ringraziamo a pieni polmoni per la risposta, pronta e capace della quale noi e voi non siamo mai venuti a meno in altre circostanze. Grazie a tutti per quello che state realizzando, grazie per il tempo dedicatoci e per le parole spese e che spenderete.

Abbiamo un sogno, raddoppiare ciò che fin ora già ci sembrava difficile e lo possiamo fare coinvolgendo a macchia d’olio tutte le nostre amicizie. Ci abbiamo messo la faccia, noi e voi, tutti assieme per renderci utili”, concludono i bikers