Collegno, ecco come richiedere buoni spesa e pacchi alimentari

Anche Collegno aiuta i cittadini in difficoltà economiche a causa del Coronavirus. In città sono partite le richieste per i buoni spesa del Governo e destinati ai nuclei familiari colpiti economicamente dal Covid-19 e che non hanno reddito e non beneficiano di sussidi.

I buoni saranno da 10 euro e saranno distribuiti per un massimo di 450 euro, da utilizzare presso tutti i negozi di alimentari che si convenzioneranno con il Comune.

Il termine ultimo per presentare le domande è mercoledì 8 aprile alle ore 12 attraverso un modulo scaricabile dal sito del Comune e che andrà poi inviato via mail all’indirizzo aposta@cert.comune.collegno.to.it, o lasciato nella cassetta apposita nell’atrio del Palazzo Civico, allegando una copia del documento di identità. I buoni saranno consegnati dal 10 di aprile.

Mentre è già partita le distribuzione di pacchi alimentari del valore di 50 euro per chi si trova in condizioni di difficoltà tali da non poter acquistare cibo. I luoghi in cui saranno distribuiti sono il Centro d’ascolto Frassati, la Chiesa Apostolica in Italia e l’Associazione Magnificat, dove sarà necessario compilare un modulo della città di Collegno fornito dai volontari.