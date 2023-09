Asti, torna la Douja d’Or

Dall’8 al 17 settembre ad Asti si terrà la Douja d’Or , la storica rassegna del vino che si inserisce annualmente nel ricco calendario del Settembre Astigiano. La rassegna è stata presentata questa mattina in Camera di Commercio ad Asti, presenti anche il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso e l’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Protopapa.

Anche per questa edizione la rassegna sarà diffusa e itinerante, con 10 giorni di talk, degustazioni, masterclass, incontri, letture, musica e spettacoli. Coinvolti nell’organizzazione Camera di Commercio, Piemonte Land of Wine, Consorzio dell’Asti, Consorzio Barbera, Fondazione Asti Musei, Unione Industriale, Associazione Produttori Vino Biologico, Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e grappa Barolo.

Tra le novità 2023 il format “I 5 sensi del vino”, con talk ed esperimenti sensoriali per cinque diverse “esperienze” in abbinamento a ognuno dei cinque sensi.

“La Douja d’Or – annota il presidente della Camera di Commercio Alessandria Asti, Gian Paolo Coscia – rappresenta il palcoscenico ideale per mettere in mostra le eccellenze del territorio, con particolare attenzione al vino”. La Douja – gli fa eco il sindaco, Maurizio Rasero, “è da sempre un pilastro del ‘Settembre Astigiano’ che rappresenta una cultura, oltre che un’economia, un modo di essere che questo territorio ha e che costituisce la nostra essenza”.

“È fondamentale investire su Asti – hanno detto Carosso e Protopapa – Sono anni che il ‘Settembre Astigiano’ funziona ed è sulla bocca di tutti, si sta facendo il possibile e lo vediamo dai numeri, che crescono a doppia cifra da anni dal punto di vista turistico. Ora è il momento di raccontare agli imprenditori le nostre eccellenze, servono grandi investimenti sul territorio”.