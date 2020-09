Area pedonale all’asilo Bay: disegnatore osceno se la prende con Appendino

A quanto pare non a tutti è piaciuta l’idea di pedonalizzare via Principe Tommaso, in San Salvario, dove si è potuta creare una zona car-free davanti alla scuola dell’Infanzia Bay per permettere ai piccoli di usufruire anche di quello spazio.

Qualcuno che non condivide ha pensato di manifestare il suo parere contrario direttamente su una fioriera che delimita l’area. Con tanto di scritta e disegni volgari rivolti alla sindaca Chiara Appendino.

Proprio la prima cittadina risponde al disegnatore osceno con un post su Facebook: “Al cittadino che ha imbrattato in quel modo osceno la fioriera di fronte alla materna dico semplicemente: andiamo avanti. Bambini e genitori hanno apprezzato questo piccolo grande cambiamento”.

Ancora una volta Appendino difende la scelta di aumentare le aree pedonali in città: “ Permettere ai più piccoli di raggiungere e vivere lo spazio antistante le scuole a piedi o in bicicletta significa non solo ricreare un ambiente più sicuro, ma regalare loro un nuovo spazio più pulito e salubre. Un ringraziamento alle insegnanti, al personale, alle famiglie e alle Istituzioni che hanno permesso quello che, a nostro avviso, è un vero e proprio passo avanti per un cambio culturale che parta dai più piccoli. L’obiettivo è estendere questa realtà anche ad altre scuole”.