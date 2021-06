Appendino nella segreteria di Conte? “Fino a ottobre sono sindaca”

“Ho piena fiducia in Conte e nel suo progetto”. Chiara Appendino torna a parlare del Movimento 5 stelle nazionale e del nuovo corso che sta prendendo sotto la guida di Giuseppe Conte. Ma di fronte all’ipotesi circolata in queste ore di una sua chiamata a Roma per far parte della segreteria dell’ex premier smentisce: “Nei giornali il mio nome si è letto in tutti i modi in questi ultimi tre anni. Sono sindaca fino a ottobre e porto avanti il mio mandato. Se ci saranno la possibilità e le condizioni non farò mancare il mio contributo, come tantissimi attivisti e chi ha fatto parte del Movimento in questi anni. A oggi non c’è niente”, afferma la prima cittadina.

“I se e i ma non li commento mai, io mi sento parte di questa comunità, del Movimento. Vediamo il nuovo progetto, se sarà credibile, come penso, darò il mio contributo. In questo momento il Movimento ha bisogno di ripartire”, ha aggiunto annunciando anche che a breve i pentastellati torinesi scioglieranno le riserve su chi sarà il candidato sindaco tra Valentina Sganga e Andrea Russi.