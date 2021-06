Borraccette a “Km 0” per i bambini delle scuole di Druento

Anche le scuole di Druento aderiscono al progetto di Smat e Ato3 per il rispetto dell’ambiente e la riduzione del consumo di plastica. Ai bambini dell’Istituto Comprensivo di Druento, sono state consegnate le borracecette per bere l’acqua a Km 0.

Presenti alla cerimonia il sindaco Carlo Vietti, gli assessori all’Ambiente Domenico Mancini e all’Istruzione Alessandra De Grandis, il Presidente SMAT Paolo Romano e la direzione didattica dell’Istituto Comprensivo di Druento.

Smat, da sempre impegnata per la salvaguardia dell’ambiente e contro gli sprechi dell’acqua ha realizzato questo progetto con ATO3 – Autorità d’Ambito Torinese e Comune di Druento, regalando ai bambini borracce che oltre a permettere un consumo di acqua della rete idrica permettono di limitare la diffusione di plastica.

«Il progetto delle borraccette personalizzate, abbinato al grande successo dei Punti Acqua Smat, permette di moltiplicarne gli effetti di riduzione della quantità di plastica in circolazione e rappresenta un’azione importante a favore dell’ambiente. L’impegno del Comune verso le politiche ambientali amplifica gli ottimi dati registrati con gli attingimenti dei Punti Acqua Smat installati in via Manzoni, attivo dal 2012, ed in piazza del Filatoio, in funzione dal 2018. I chioschi solo nel 2020 hanno registrato un’erogazione di 739.000 litri di acqua naturale a temperatura ambiente o refrigerata e gasata refrigerata, che equivalgono a 492.666 bottiglie da un litro e mezzo”, ha sottolineato Paolo Romano, Presidente Smat.

L’amministrazione comunale ha poi scelto di rivolgere il progetto agli studenti più piccoli per fa sì che il messaggio di valorizzazione delle risorse pubbliche arrivi anche alle famiglie, attraverso la consapevolezza ambientale dei più giovani ed infine il sindaco Carlo Vietti dichiara: «Abbiamo aderito con convinzione a questo importante progetto dedicato all’ambiente e all’uso consapevole delle risorse che abbiamo a disposizione. Si tratta di un progetto condiviso con l’intento di sensibilizzare la collettività all’utilizzo dell’acqua del rubinetto e quindi a porre maggiore attenzione verso l’ambiente e la salvaguardia del pianeta, anche attraverso la riduzione degli sprechi e dei rifiuti».

Dichiara l’assessore e vice sindaco Domenico Mancini: «Siamo sempre molto grati a SMAT per il prezioso impegno rivolto a elaborare soluzioni che in modo tangibili possano trasmettere messaggi di sostenibilità ambientale, penso ad esempio i Punti Acqua SMAT che riscuotono sempre maggior interesse nella cittadinanza, a quanto possiamo fare individualmente e come collettività sulla tutela del nostro ambiente, e alla scuola che inevitabilmente è e deve essere il luogo naturale in cui far nascere nuove energie e idee rivolte alla tutela dell’ambiente».

Inoltre, proprio sul tema dell’importanza della risorsa idrica e del rispetto dell’ambiente hanno lavorato nel corso dell’anno scolastico i bambini di 4 A e 4 D della scuola primaria come ricorda l’assessore De Grandis: «Ringraziamo tutti i bambini della 4ª A E 4ª D e le insegnanti per lo splendido lavoro fatto sul tema sostenibilità ambientale e tutti i produttori che hanno partecipato al loro progetto. Molti di loro hanno partecipato anche a “Bee Flower”, che ha rappresentato solo uno dei primi appuntamenti dei mercatini tematici per la sensibilizzazione alla biodiversità. Ci impegniamo a pubblicare il lavoro degli allievi nel giornalino semestrale del Comune proprio per poter far arrivare questo bel risultato nelle case di ogni famiglia di Druento».