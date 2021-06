Appendino al suo successore: “Nuovo sindaco spero porti avanti mio progetto”

Ora che sembra tutto pronto perché la campagna elettorale entri nel vivo anche la sindaca Chiara Appendino si lascia andare a una riflessione sugli ultimi mesi del suo mandato e sulla Torino del futuro.

Nessun consiglio a chi verrà dopo di lei, ma un augurio. Che i progetti realizzati dalla giunta Cinque Stelle in questi anni possano proseguire. “Il prossimo sindaco non ha bisogno dei miei consigli e delle mie raccomandazioni” spiega Appendino. “Ma mi auspico che chi vincerà porti avanti quello che abbiamo fatto. Penso alle tematiche ambientali, alla mobilità sostenibile, al tema dei diritti e a quello dell’innovazione. Sono tanti progetti che si troverà già pronti, spero ci sia continuità”.

Nessun commento sui candidati. Anzi alla domanda se ha detto qualcosa al vincitore delle primarie Stefano Lo Russo sorride: “L’ho visto ieri in consiglio comunale ma non gli ho detto nulla”. Insomma preferisce pensare al Movimento 5 stelle: “Stiamo lavorando alla ricerca di trovare una sintesi per poter proporre presto il nome del candidato tra le due persone che hanno dato disponibilità”.