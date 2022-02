Allarme fuga di gas in centro, evacuato palazzo in via Micca

L’allarme per una fuga di gas a Torino in piano centro, all’angolo tra via Pietro Micca e piazza Castello. Evacuato un edificio a scopo precauzionale, sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici che gestiscono la rete del gas. Deviati i tram della linea 13 e 15, perché è stata tolta la corrente. Non risultano feriti o intossicati.

Le squadre, in azione dalla mezzanotte, hanno spento un incendio scaturito dalla perdita di metano da una tubazione.

Il nucleo Nbcr (nucleare chimico biologico radiologico) sta effettuando misurazioni con strumentazioni per la ricerca anche di piccolissime percentuali di gas. I tecnici delle società energetiche hanno isolato lo stabile.

Le operazioni sono coordinate dal funzionario di servizio; sono in corso le indagini del nucleo Niat per determinare le cause.