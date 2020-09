Abbonamento Gtt, la Regione assicura i rimborsi

Saranno versati i rimborsi a chi non ha usufruito dell’abbonamento Gtt durante i mesi di lockdown. Lo assicura l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi durante una seduta della Commissione consiliare in cui si è chiesto come si intende procedere.

La Regione attende un pronunciamento definitivo del governo che stabilisca la cifra complessiva da stanziare per i rimborsi per tutte le Regioni: la trattativa è in corso e probabilmente la decisione arriverà tra pochi giorni.



Nel corso della commissione è inoltre stato deciso che lo stanziamento per il trasporto pubblico locale per il 2019/2021 è invariato a 480 milioni dallo Stato e 55 milioni dalla RegionePer il Piano del prossimo triennio l’assessore ha anticipato che verranno analizzate le necessità dei diversi bacini territoriali e saranno gradualmente sostituiti (in tre o quattro anni) i mezzi pubblici delle aree urbane con mezzi a minore impatto ambientale, anche grazie ai 60 milioni messi a disposizione dall’Assessorato all’Ambiente. Per i treni si sostituirà il materiale rotabile in primis sulle linee che hanno una maggiore quantità di utenza, come la linea Torino-Milano.