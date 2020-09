AAA cercasi sensibilità istituzionale

In periodo di piena emergenza sanitaria legata al Coronavirus, in cui i problemi sembrano essere accentuati dalla solitudine, dalle chiusura o limitazione di servizi essenziali (pasti caldi, mense al coperto, docce, centri di ascolto), dalla carenza di informazioni e di strumenti per prevenire e tutelarsi dalla diffusione della pandemia, in cui le reti volontarie di solidarietà sembrano indebolite dalle distanze, l’amministrazione comunale torinese sceglie, senza il minimo pudore, l’assenza totale di sensibilità istituzionale e, anziché sopperire ai vuoti fisici ed emotivi della popolazione più debole, infierisce chiudendo quei pochi spazi di accoglienza, supporto e aiuto che ancora sembrano reggere all’incertezza di un tempo storico senza precedenti.

Dimentichiamo per un attimo la figura romantica del clochard, quello che la vita di strada l’ha scelta come forma di opposizione al sistema, alle regole. Non c’è nulla o forse poco di romantico nell’essere un senzatetto. Senza documenti non sei nessuno; senza lavoro non hai possibilità di riscatto, se sei italiano è più facile che ti aiutino, è una guerra di tutti contro tutti, per un letto, una coperta, un sacco a pelo, un bagno o un pasto caldo.

Chiudere i siti di accoglienza e rimettere in strada decine di persone senza alternativa semplicemente perché è arrivata la bella stagione, vuol dire rimandare o decidere coscientemente di non affrontare la questione a 360 gradi.

Vuol dire non mettere mano alla gestione e alla sicurezza dei siti, vuol dire non ascoltare le segnalazioni e le suggestioni di centinaia di volontari e professionisti che scelgono di dedicare quotidianamente il loro tempo agli indifesi, agli esclusi, vuol dire non mostrare un briciolo di sensibilità che rende le istituzioni umane e capaci di interpretare i bisogni di tutti.