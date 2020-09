A 160 km all’ora in via Pietro Cossa

Continuano i controlli sulla velocità da parte della Polizia Municipale e, a distanza di pochi giorni dalle ultime rilevazioni, sono stati registrati nuovi record in negativo.

Nella serata di domenica, infatti, in via Pietro Cossa e in corso Appio Claudio, agenti del Reparto Radiomobile e del Comando Sezione V (Borgo Vittoria – Madonna di Campagna – Lucento – Vallette), durante un servizio congiunto di sicurezza stradale, hanno accertato 110 violazioni per eccesso di velocità e controllato 30 veicoli, uno dei quali è stato posto sotto sequestro ai sensi dell’articolo 193 del Codice della Strada, per aver trasgredito agli obblighi assicurativi del veicolo.

- Advertisement -

Le massime velocità registrate sono state fatte segnare da due motocicli che procedevano, rispettivamente, a 167 e a 147 Km orari.

- Advertisement -

Il Comandante della Polizia Municipale, Emiliano Bezzon, si dice “preoccupato da questo trend di velocità folli rilevate e in continuo aumento”, definendolo “un atteggiamento da incoscienti, pericoloso per la sicurezza stradale, che va contrastato sul nascere con ogni mezzo a disposizione”.