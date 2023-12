Wsj: “007 Israele si preparano a uccidere leader di Hamas nel mondo”

(Adnkronos) – Su ordine del premier Benjamin Netanyahu, i servizi d'intelligence di Israele lavorerebbero a piani per dare la caccia a leader di Hamas che vivono in Libano, Turchia e Qatar. E' quanto scrive il Wall Street Journal che cita funzionari israeliani.

Secondo il giornale, che ricorda la "lunga storia di omicidi mirati" israeliani, i servizi israeliani si preparerebbero a "uccidere" i leader di Hamas "nel mondo" quando si "calmerà" il conflitto nella Striscia di Gaza, creando le condizioni per una lunga campagna per dare la caccia ai responsabili del terribile attacco del 7 ottobre in Israele. Intanto, dopo l'attacco di ieri a Gerusalemme, Hamas chiede una "escalation della resistenza". A riportarlo il Times of Israel, che dà notizia della rivendicazione dell'attacco all'ingresso della città da parte del gruppo, secondo cui "gli eroi" si "stanno mobilitando per vendicare il sangue dei martiri". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)