Vauro disegna Zelensky col naso adunco. “Vignetta antisemita”

E’ polemica intorno all’ultima vignetta di Vauro Senesi pubblicata su ‘Il fatto Quotidiano’, in cui è raffigurato Zelensky, con naso adunco, a fianco di Putin e la scritta “No alla guerra senza Ze e senza Vla”

Le critiche che vengono sollevato al vignettista riguardano proprio questo: la rassomiglianza con la rappresentazione fatta dell’ebreo nelle vignette antisemite. In breve la polemica è scoppiata sui social, in particolare su Twitter e Facebook dove c’è chi scrive, ad esempio il professore Cristopher Cepernich, “Il vizietto dell’ebreo con il naso adunco e l’equiparazione aggressore/aggredito. Un filotto della vergogna che non vedo abbastanza stigmatizzato qui intorno. Come mai? Cosa succede? Distrazione?”