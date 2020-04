Da oggi indossiamo un nuovo abito. Una nuova pagina per Nuova Società. Sono le parole che ci hanno accompagnato in questi mesi di progettualità del restyling del nostro quotidiano online.

Chi ci leggerà in queste ore noterà dei cambiamenti. E non è questione solo di grafica. Nuova Società si rinnova anche nei contenuti, con un occhio più attento alle notizie che arrivano dai quartieri, dalla nostra città, dal Piemonte, ma senza trascurare il resto d’Italia.

Infatti, insieme agli approfondimenti che hanno caratterizzato questi ultimi anni di lavoro ci sarà molto più spazio per la cronaca, per gli eventi, per tutti quei piccoli e grandi fatti che raccontano la vita di una comunità.

Un giornale che vuole stare al passo con i tempi e che vuole sfruttare al meglio le possibilità che il mondo del web offre al giornalismo. Due versioni, desk e mobile, dai tratti essenziali, in cui tutto è studiato per agevolare la lettura, e dove a predominare sono il bianco e il nero, intervallati solo dai colori delle foto, perchè a parlare deve essere la notizia.

Abbiamo incrementato la sezione video e la presenza sui social network per un’informazione dinamica e sempre aggiornata e per un rapporto sempre più stretto con il nostro lettore, al quale chiediamo di interagire con noi, di inviare segnalazioni, foto, video, comunicati stampa, lettere. Dalle proteste per una buca nella strada a una festa di via ben riuscita. Uno dei nostri compiti sarà quello di essere cassa di risonanza delle vostre voci. Insomma, usateci!