Torino, trovato cadavere di un uomo in cantina: ucciso a martellate

(Adnkronos) – Un cadavere è stato trovato questa mattina in uno stabile del centro di Torino. Il corpo è stato rinvenuto in cantina. La vittima è un uomo di 58 anni: si tratterebbe di Massimo Lodeserto scomparso il 30 agosto. Da un primo esame del cadavere compiuto dai carabinieri, sarebbe stato ucciso a martellate. I familiari dell'uomo sono già stati avvertiti. Alla base dell'omicidio, secondo i primi accertamenti, ci sarebbero motivi economici. A quanto si apprende i carabinieri avrebbero fermato un condomino che sarà ascoltato nel pomeriggio. A fare denuncia era stato il fratello il 3 settembre e da allora erano cominciate le indagini dei carabinieri culminate questa mattina con il ritrovamento della vittima che era nascosta sotto alcune masserizie. Il 58enne, residente a Torino, non abitava nel luogo dove è stato ritrovato. Di lui si era occupato anche la trasmissione di Rai 3 'Chi l'ha visto'.