Tav, accordo tra Italia e Francia: “Opera Strategica”

E’ stata firmata questa mattina, in occasione della 64esima riunione della Commissione intergovernativa (Cig) Italia- Francia per il collegamento ferroviario Torino-Lione, una nota congiunta per la Commissione Ue voluta dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini e dall’omologo francese Cle’ment Beaune Beaune. I capi dei due dicasteri – si legge in una nota del Mit – hanno voluto sottolineare l’importanza strategica dell’opera di collegamento in alta velocità per i due Paesi. Il ministro Salvini ha aperto, nella sala del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, i lavori della riunione. Ha fatto seguito un video messaggio del ministro Beaune e il saluto della Coordinatrice C.E. del Corridoio mediterraneo Iveta Radicova. Il programma, concordato con la presidente di turno francese, Josiane Beaud, ha tra i temi principali le tratte di accesso nazionali italiane e francesi, oltre al perfezionamento dell’accordo bilaterale per il riutilizzo dei materiali di scavo nei cantieri della Tav.

Presente inoltre il presidente della delegazione italiana Paolo Foietta.