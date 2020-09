Stracandiolo, la maratona della solidarietà sarà online

La maratona di solidarietà per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro dell’Istituto di Candiolo-Irccs diventa virtuale. Nasce infatti la Stracandiolo Virtual Run. Chi volesse partecipare può iscriversi sul sito www.teamarathon.it e scegliere una della quattro donazioni proposte, poi correre outdoor o sul tapis roulant le tre distanze della corsa, postando poi foto della propria impresa sportiva.

“Io Corro la #stracandiolo2020, la ricerca non si ferma, sostienila anche tu!” è il messaggio vocale che i partecipanti dovranno registrare con la propria testimonianza foto e video. La donazione minima richiesta per l’iscrizione è di cinque euro.

L’Istituto di Candiolo-Irccs ha continuato a fornire tutte le cure indispensabili ai pazienti oncologici anche durante l’emergenza Coronavirus, garantendo al tempo stesso il supporto necessario per aiutare il sistema sanitario della Regione Piemonte ad affrontare la pandemia. In pochi giorni all’istituto di Candiolo è stato infatti creato un laboratorio per l’analisi dei tamponi utili a individuare il Covid-19, e sono stati realizzati nuovi posti letto finalizzati a ospitare i pazienti oncologici provenienti da altri istituti del territorio e del nostro Paese.

La Stracandiolo Virtual Run nasce grazie anche al supporto di Team Marathon e Unicredit spa.