Rimini, travolte da un suv sulla statale: morta 31enne, ferita l’amica

Una donna è morta ieri sera dopo essere stata travolta da un'auto, un suv, sulla strada statale 16 a Rimini mentre si trovava in compagnia di un'amica, rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è ancora chiaro se le due donne si trovassero sul ciglio della strada o se al momento dell'impatto con l'auto stessero attraversando la statale.