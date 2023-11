Resident Evil 4 in realtà virtuale, la data di uscita su PS VR2

(Adnkronos) – La modalità VR di Resident Evil 4 sarà lanciata l'8 dicembre 2023, offrendo un'esperienza immersiva ai giocatori con PlayStation VR2. Gli utenti potranno impersonare il protagonista, Leon S. Kennedy, e vivere la sua avventura in prima persona. La modalità VR sarà disponibile gratuitamente come contenuto aggiuntivo scaricabile per i possessori della versione PlayStation 5 del gioco. In concomitanza con il lancio, una demo gratuita sarà rilasciata sul PlayStation Store. Questa demo permetterà ai giocatori di esplorare le fasi iniziali del gioco e di familiarizzare con le nuove funzionalità, inclusa una sezione di addestramento al tiro. La modalità VR del gioco non si limita a offrire un'esperienza visiva coinvolgente attraverso il display 4K HDR di PlayStation VR2, ma arricchisce l'atmosfera con l'audio 3D, intensificando l'esperienza di gioco. Inoltre, la tecnologia PlayStation VR2 Sense migliora l'interazione con il gioco, permettendo un controllo intuitivo delle armi e delle azioni di combattimento ravvicinato. La modalità VR include anche un poligono di tiro virtuale, dove i giocatori possono esercitarsi e migliorare le loro abilità di combattimento.

