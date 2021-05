Primarie, Lo Russo completa la raccolta firme: “Ora inizia la campagna elettorale”

Obiettivo raggiunto per Stefano Lo Russo che ha completato la raccolta firme raggiungendo il numero necessario per poter presentare la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico.

“Sono davvero lieto di comunicare che ho completato le sottoscrizioni a supporto della mia candidatura per le primarie del centrosinistra del 12 e 13 giugno” annuncia sui social.

“Domani mattina consegnerò le sottoscrizioni al comitato organizzativo delle primarie e poi via alla campagna elettorale. – prosegue – Nei prossimi giorni raggiungerò tutti i quartieri della città e mi confronterò con molte realtà torinesi dialogando e ascoltando le cittadine e i cittadini.Grazie ancora di cuore dell’aiuto e del sostegno. E ora diamoci dentro!”.

Prime tappe della campagna: i mercati di corso Palestro, Crocetta e Eataly del Lingotto.