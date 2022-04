Ospedale Settimo, Grimaldi (LUV): “La Regione si impegni a internalizzarlo subito”

“Proprio ieri, durante un incontro organizzato dal Comune di Settimo, l’Assessore Icardi ha dichiarato che, se non si dovesse trovare un acquirente adeguato per l’Ospedale di Settimo tra coloro che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse, la struttura verrà internalizzata, ovvero resterà pubblica e sarà compito dell’Asl To4 garantirne i servizi. Noi diciamo una cosa molto semplice: prendiamo questa decisione subito” – dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, che ha depositato un ordine del giorno in tal senso.

“L’Ospedale Civico assolve una funzione fondamentale per la Città e non solo e rappresenta la struttura intermedia fra la rete ospedaliera e il territorio, un anello indispensabile da rafforzare nel ruolo di ospedale per le post acuzie e da integrare con i servizi di assistenza domiciliare, con le altre strutture pubbliche di RSA esistenti sul territorio e con i servizi socio-assistenziali” – prosegue Grimaldi. – “Chiedo all’Assessore Icardi di avviare subito il trasferimento in capo all’ASLTO4 della gestione della struttura e delle relative obbligazioni, compreso il riassorbimento del personale”.