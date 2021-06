Noleggiava auto per compire furti. Arrestato dalla polizia

Alla guida di un’auto a noleggio, sempre della stessa società, adescava donne sole in procinto di parcheggiare e le distraeva con la scusa di chiedere informazioni stradali, consentendo al complice di aprire la portiera e rubare la borsa alle malcapitate. La polizia ha arrestato a Torino un 36enne di origini algerine.

Il trentaseienne, con diversi precedenti specifici, è stato fermato alla guida di un veicolo noleggiato. Nel suo alloggio, gli agenti hanno trovato oltre 71mila euro suddivisi in 3 mazzette all’interno di una tasca ricavata in un pouf contenitore. Sequestrati anche un dispositivo gps, un telefono di vecchia generazione, un libretto di assegni non intestato e un portadocumenti in pelle oggetto di denuncia di smarrimento.

Complessa l’indagine che ha permesso di individuare il 36enne. Dopo essere riusciti a risalire al nome di chi noleggiava le auto, attraverso il sistema di localizzazione integrato sulle auto a noleggio, gli agenti hanno ricostruito le mappe dettagliate delle posizioni delle diverse auto usate. In questo modo, i poliziotti, hanno avuto riscontro sia su circostanze di tempo e di luogo, che sul nominativo della persona ricercata che ha trovato successiva conferma nel riconoscimento fotografico effettuato dalle vittime. Sono in corso ulteriori approfondimenti di indagine per casi analoghi.