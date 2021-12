Movida, nuova delibera rende divieti permanenti

Una nuova delibera di giunta approvata questa mattina dall’amministrazione di Stefano Lo Russo stabilisce nuove e più severe regole per mettere un freno alla mala movida

in alcune zone della città. In particolare la nuova delibera va a sostituire le ordinanze di carattere contingente rendendo validi per tutto l’anno i provvedimenti di divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e contenitori metallici e di vendita di alcolici e superalcolici da asporto dalle ore 21 nelle aree di San Salvario, Vanchiglia, zona di piazza Vittorio, Regio Parco-Borgo Rossini.

“Abbiamo valutato di adottare un atto deliberativo di Giunta – spiega il sindaco, Stefano Lo Russo – perché la questione è ormai piuttosto endemica. Questo atto supera l’esigenza di prorogare l’ordinanza valida fino al 31 dicembre che viene sostituita dalla delibera”. Le misure sono dunque valide immediatamente e riguarderanno anche la notte di Capodanno.

La scelta di una delibera, aggiunge ancora il sindaco, “va anche nell’ottica di dare una risposta, parziale certamente non risolutiva, a un problema rilevante che abbiamo, le condanne della Città al risarcimento dei danni nei confronti dei residenti. Uno degli elementi a supporto della condanna – ricorda – era la rilevazione di una debolezza strutturale di carattere amministrativo da parte della Città verso questa problematica. Sicuramente l’atto deliberativo di oggi irrobustisce in modo strutturale la posizione della Città. Noi puntiamo a risolvere la questione movida – conclude -, ereditiamo una situazione molto complessa e piano piano cerchiamo di portare avanti diverse azioni”.