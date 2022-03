Medico No Vax arrestato, No Green pass annunciano protesta a Torino 

L’appuntamento che corre sui social è per le 16, quando il popolo No Vax e No Green Pass si ritroverà in piazza Castello per protestare contro l’arresto avvenuto questa mattina del medico di Borgaro Torinese, Giuseppe Delicati, accusato di aver prodotto falsi certificati per esentare dal vaccino.

“Vediamo quanti saremo e poi decideremo cosa fare”, spiegano i No Green Pass, che aggiungono “Arrestare Delicati solo perché fedele al suo giuramento è quanto di più ignobile ed infame possa operare un’istituzione”. “È evidente che ormai si è travalicato il confine che distingue un paese civile da un paese dittatoriale” afferma il consigliere comunale di Settimo Torinese Antonio Borrini, da sempre vicino ai No Green Pass.

“Siamo ormai in un paese naufragato in uno dei suoi periodi più oscuri e drammatici dal punto di vista di civiltà e diritti” commenta Gianpiero Alaimo, responsabile del ‘No Paura Day’. “Hanno arrestato un medico che da anni faceva il proprio dovere – sostiene Marco Liccione, leader della ‘Variante Torinese’ – Quando si vuole e conviene la giustizia è veloce…Noi daremo tutto il sostegno che merita a Delicati”.