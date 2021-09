Locale non rispetta misure anticovid dichiarandosi “No Vax”: multa e chiusura

Non rispettava le norme anti-Covid e i suo clienti si dichiaravano No Vax. Per questo un circolo in via Trecate è stato sanzionato e chiuso dalla Polizia municipale di Torino dopo la scoperta durante un normale controllo sul territorio.

I Civich infatti hanno trovato all’interno del locale 34 persone molte delle quali si sono spontaneamente dichiarate “No Vax”. Dai successivi controlli 12 sono risultate sprovviste del Green Pass e sanzionate. Il titolare è stato multato per aver concesso l’ingresso a persone prive di certificazione.