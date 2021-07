Lo Russo: “Risorse Pnrr sono leva per sviluppo città”

Il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo è intervenuto alla videoconferenza sul tema infrastrutture con il parlamentare torinese Davide Gariglio, il capogruppo in Regione Raffaele Gallo, e numerosi consiglieri regionali, per parlare del Pnrr e dell’utilizzo delle risorse assegnate a Torino.

“Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono una grande occasione per Torino, per ridisegnare il volto della città e guardare il futuro con fiducia”.

“È una grande opportunità – sottolinea Lo Russo – sono 313 milioni stanziati per Torino e altri 300 saranno destinati alla città dopo l’istituzione della cabina di regia con il Governo.

Sono risorse che rappresenteranno una straordinaria leva per lo sviluppo. Penso al finanziamento del nodo ferroviario metropolitano, al potenziamento e ammodernamento dell’intera rete Gtt. Progetti concreti la cui realizzazione è vincolata a tempi certi, quindi la macchina amministrativa che dovrà gestire i progetti deve essere potenziata per essere efficiente”.