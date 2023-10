L’importanza dei software ERP per la semplificazione dei processi aziendali

Oggi le aziende non possono assolutamente fare a meno delle soluzioni informatiche e digitali, in quanto da esse dipende il successo dell’impresa, insieme a fattori come l’automazione e la riduzione dei costi. Da questo punto di vista, le soluzioni ERP rappresentano un must. Si tratta infatti di tool integrati (e integrabili) che aiutano a gestire e a semplificare i processi aziendali, consentendo così un workflow più efficiente e produttivo. Si tratta dunque di un argomento che merita di essere approfondito, cosa che faremo in questa guida.

Cosa sono e come funzionano i tool ERP?

Si parte da una premessa sulla dicitura ERP, acronimo di Enterprise Resource Planning, ovvero la pianificazione delle risorse aziendali. I software di questa categoria, quindi, sono sistemi capaci di integrare tutti i processi di business più rilevanti di un’azienda. Questi ultimi includono elementi come l’inventario e la gestione degli ordini, la contabilità, il customer relationship management (CRM), e molto altro. In termini più semplici, un software ERP unisce i vari dipartimenti di un’azienda in un unico sistema informatico, così da facilitare la governance dell’impresa stessa.

Sul mercato è possibile trovare diverse soluzioni ERP molto avanzate, come nel caso di Fluentis, di cui SOME è partner , un sistema ibrido in grado di soddisfare qualsiasi esigenza all’interno della gestione di un business. I tool come questo spiccano per caratteristiche come la modularità, che consente di personalizzare le funzionalità in base alle specifiche necessità dell’azienda. Inoltre, un prodotto modulabile può essere espanso o modificato basandosi anche sull’andamento e sugli sviluppi dei mercati.

Perché le soluzioni ERP sono così importanti?

Questi software sono importanti perché aiutano le aziende a gestire in modo efficiente le operazioni quotidiane. Per esempio, un contabile potrebbe aver bisogno di un report sulle vendite per uno scopo, mentre un team di marketing potrebbe necessitare dello stesso report per comprendere il successo delle campagne attive. Senza un sistema ERP, queste informazioni sarebbero difficili da raggruppare e analizzare in breve tempo, comportando un dispendio di risorse evitabile.

Inoltre, un software di questo tipo può aiutare a semplificare i processi aziendali. Invece di usare diversi tool per gestire i vari compartimenti, un ERP unifica tutto in un singolo sistema, facendo risparmiare tempo e riducendo i rischi relativi agli errori umani. Ad esempio, quando viene registrato un ordine per una vendita, le informazioni pertinenti vengono rese immediatamente disponibili per gli altri dipartimenti, dalla contabilità al magazzino.

In secondo luogo, come anticipato poco sopra, tutte le informazioni elaborate dai sistemi ERP possono aiutare le aziende a definire delle strategie più efficaci, per aggredire i propri mercati di riferimento e per aumentare il fatturato. I report prodotti dagli ERP sono molto più dettagliati e precisi, e soprattutto contengono una quantità di dati decisamente più ampia e variegata. Analizzare un trend di mercato, ad esempio, risulta più semplice e immediato grazie ad un ERP.

Infine, bisogna aggiungere che i tool ERP sono ottimi anche per quel che riguarda la profilazione dei contatti, la definizione delle campagne di marketing, l’analisi dell’efficacia delle strategie di business e la gestione delle risorse umane.