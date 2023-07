La web agency come partner strategico per il successo nell’internet marketing

Ogni azienda conosce a fondo il proprio settore, ma comunicarlo nel modo giusto al target giusto è tutt’altra cosa. Se si vuole diventare un punto di riferimento nel proprio settore e ampliare il proprio mercato è necessario fare un ulteriore investimento e affidarsi a un’agenzia digitale che individui le giuste strategie da applicare al progetto, ma facciamo un piccolo passo indietro.

Perché è importante “essere” sul web

I dati più recenti, raccolti dagli uffici di statistica, evidenziano che ogni giorno nel nostro Paese si registrano in media 51 milioni di connessioni, mentre gli utenti attivi delle piattaforme social sono circa 43 milioni e più dell’87% di essi sono acquirenti digitali.

Inutile dire quindi che, a oggi, la presenza online per un’azienda è necessaria, ma non sufficiente. Oggi in rete “ci sono” proprio tutti e di conseguenza è fondamentale distinguersi, creando un’immagine aziendale ben definita e facilmente riconoscibile.

Come farlo? Con un piano strategico completo, professionale e mirato alle performance che includa un sito web ben progettato e ottimizzato per la user experience, campagne pubblicitarie mirate e una presenza sui social costante e interattiva che permetta di creare contatto con il proprio pubblico.

L’obiettivo è creare un’esperienza online coerente, funzionale e coinvolgente.

Cos’è e come opera una web agency

Una società di comunicazione digitale si occupa di progettare, sviluppare e gestire servizi online per il proprio cliente: dal sito web alle applicazioni, i suoi servizi sono oggi indispensabili a un’azienda che voglia avere una presenza in rete curata e gestita in modo professionale.

Per scegliere l’agenzia più adatta alle specifiche esigenze dell’azienda bisogna valutarne i requisiti, facendo riferimento a diversi fattori:

Esperienza e competenza. Valutare le figure professionali che operano al suo interno e l’esperienza che l’agenzia ha nel proprio settore.

Servizi offerti.

Flessibilità. Valutare se l’agenzia è in grado di fornire soluzioni personalizzate che si adattino a esigenze specifiche.

Solo in presenza di tali requisiti, l’agenzia digitale potrà essere davvero di supporto nel raggiungimento degli obiettivi grazie a un percorso strutturato e orientato alle specifiche finalità di business.

In quest’ottica programmatica, web agency Torino accompagna le imprese, di qualunque dimensione, verso il raggiungimento del suo target, sfruttando le risorse disponibili e mettendo in evidenza l’offerta.

Rispetto ad altre soluzioni, l’intervento della web agency offre – soprattutto – due vantaggi:

• un team dedicato a seguire il progetto, un vero e proprio punto di riferimento che affianca il cliente, evitandogli di perdere tempo ed energie nell’attività di coordinazione degli obiettivi;

• una visione “integrata” dell’intero programma di marketing, che prevede anche l’inserimento di altri professionisti quando il progetto cresce.

Il piano di digital strategy

La “giusta” agenzia di comunicazione sceglie insieme al cliente, racconta il suo business al pubblico, selezionando i canali più adatti alla strategia e i tempi più idonei alla sua diffusione.

Essendo, in sostanza, mirato ad aumentare il fatturato del suo cliente, lo scopo della web agency non si limita al posizionamento dell’azienda sul mercato online: oltre la presenza digitale, infatti, rileva la digital strategy, elaborata in un’ottica “integrata” che assicuri la coerenza tra comunicazione online e offline.

Ecco, quindi un altro motivo per affidarsi a un supporto professionale, senza improvvisare la propria presenza sul web: un’agenzia digitale ben strutturata può curare un progetto a 360 gradi, perché il suo team è guidato da un esperto dotato di competenze trasversali e della capacità di interpretare le singole esigenze aziendali, traducendole in una strategia fatta di azioni concrete e utilizzando, a tale scopo, le competenze verticali dei professionisti facenti parte dell’organico.