Incidente a Moncalieri: auto si ribalta

Incidente stradale in strada Cenasco a Moncalieri, alle porta con Torino. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia municipale di Moncalieri un’auto si è ribaltata mentre stava scendendo dalla collina verso il centro cittadino. Il conducente, ferito alle mani, è stato soccorso dal personale sanitario 118 e portato all’ospedale Santa Croce di Moncalieri per gli accertamenti.