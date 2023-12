Grande Fratello, stasera nuova puntata: 7 concorrenti in nomination

(Adnkronos) –

Nuova puntata alle 21.30 di oggi, lunedì 4 dicembre, per il Grande Fratello 2023. In ballo nuove eliminazioni, ma anche nuovi ingressi. Nella Casa più famosa di Italia sono ben 7 i concorrenti finiti in nomination: si tratta di Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Paolo Masetti e Rosy Chin. A loro, avendo ricevuto un provvedimento direttamente dalla produzione, si aggiunge Anita Olivieri. Se nella puntata di sabato scorso nessuno è stato eliminato ma sono stati due i nuovi ingressi nella Casa – l'ex fidanzata di Mirko Brunetti, Greta Rossetti, e la cantante Rosanna Fratello -, anche stasera è previsto l'arrivo di due nuovi concorrenti, ma al momento la loro identità resta top secret. Dopo ore di silenzi e di distacco, intanto, proprio Mirko e Greta sono stati protagonisti di un confronto ieri nella Casa, con il ragazzo un po' spaesato per l'ingresso della sua ex, incerto sul da farsi e come reagire per andare avanti nel suo percorso. "A me interessa che questo tuo momentaneo malessere non sia dipeso da me", spiega Greta cercando di trovare una giustificazione ai comportamenti del suo ex fidanzato. "Io al posto tuo non sarei entrata", risponde apertamente Mirko condividendo il suo punto di vista e continuando a mostrare il suo fastidio e turbamento. "Io sono entrata per fare il mio percorso", ribatte la ex, allontanandosi delle critiche dell'imprenditore. I due ragazzi, nel tentativo di un confronto chiarificatore, si additano a vicenda colpe e inadempienze della loro vecchia relazione, ma senza arrivare a un punto ben preciso. “Fatti il tuo percorso, non capisco perché la mia presenza possa metterti in imbarazzo, io non tornerei mai più con te”, afferma ancora Greta non comprendendo il sentimento di disagio del suo compagno. “Non è facile come pensi,” torna a ribattere Mirko particolarmente infastidito dalle parole della ragazza. L'imprenditore sospira, non sa come spiegare la sua fatica nel dover affrontare questa esperienza con la presenza di entrambe le ragazze: “Questa situazione per me non facile”. “Io non voglio che tu ti senta in imbarazzo, punto e basta”, la replica di Greta. E dopo una piccola pausa, tra i due inquilini ecco riaccendersi il confronto. Questa volta, i due ragazzi parlano di tutte le cose che non hanno funzionato nel loro rapporto. “Non mi stavi vicino”, dice il ragazzo puntandole il dito contro. “Per me non è stato facile vederti da fuori”, risponde la ragazza riferendosi l'avvicinamento di Mirko nei confronti dell'ex Perla. “Dovevi essere chiaro e prendere le distanze da me, questo dovevi fare”, puntualizza mostrandosi nervosa. “Per me non è stato facile, ho cercato leggerezza”, si giustifica subito l'imprenditore allontanandosi dalle accuse ricevute. Mirko e Greta, nel loro confronto, non riescono ad arrivare a un chiarimento, tornano ripetutamente a parlare del passato senza riuscire a trovare un punto d'incontro. Come evolverà la convivenza tra i due ex fidanzati? —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)